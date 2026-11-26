Natale in grotta La decima edizione di "Natale in Grotta"

Sarà dedicata ai camminatori del Gargano

LA DECIMA EDIZIONE DI “NATALE IN GROTTA” SARA’ DEDICATA AI CAMMINATORI DEL GARGANO

La decima edizione di “Natale in Grotta” sarà dedicata ai Camminatori del Gargano che, tra natura incontaminata, spiritualità, tradizione e spettacolo, vivranno un momento di festa in vista del Santo Natale.

Domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 14.30, la processione del Bambino Gesù benedetto da Padre Pio, cuore pulsante della manifestazione, si snoderà tra i sentieri della Valle della Monaca, fino alla Grotta del Picone, trasformando il percorso in un momento di preghiera, condivisione e raccoglimento, immerso nella bellezza del paesaggio garganico.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Giovanni Rotondo, ed è organizzata dall’Associazione Difesa Salute, presieduta dall’avv. Giuseppe Placentino, con il supporto dell’associazione Amici del Presepe e la collaborazione di Marco Petruccelli.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la presenza di ospiti del mondo dello spettacolo e della moda:

Nathalie Caldonazzo, attrice, showgirl, ballerina ed ex modella, porterà sul Gargano la sua esperienza maturata tra televisione, cinema, teatro e moda. Volto noto nel panorama dello spettacolo italiano, accompagnerà il pubblico in un momento di condivisione e festa.

Amaurys Pérez, ex pallanuotista cubano naturalizzato italiano, noto per aver vinto, con il Settebello, l’oro mondiale a Shangai nel 2011 e l’argento olimpico a Londra nel 2012. Dopo il ritiro ha lavorato come allenatore ed è divenuto anche una personalità televisiva e testimonial di varie onlus. Attualmente lavora come insegnante di sostegno nelle scuole medie.

Santino Caravella, attore, comico, cantautore e imprenditore pugliese. Conosciuto per il suo stile comico popolare, coinvolgente e familiare, Caravella porta in scena da oltre venticinque anni la sua comicità tra palchi, teatri, eventi e produzioni televisive tra le quali, per 5 anni, Made in Sud sulla Rai.

Matteo Bekos, artista, musicista e performer sangiovannese, conosciuto in tutta Italia per le sue brillanti partecipazioni alla trasmissione televisiva La Corrida, arricchirà il programma con la sua presenza scenica, portando un contributo di musica e intrattenimento.

Completa il quadro degli ospiti Sara Ferni, modella e ballerina, che sarà tra le protagoniste della giornata. Vincitrice di Miss Grand International 2025 Lombardia e finalista regionale di Miss Italia, ha inoltre maturato esperienza come conduttrice di eventi.

Il percorso sarà reso ancora più suggestivo dalla presenza dei figuranti e dei soldati romani della Pro Loco Planisina di Sant’Elia a Pianisi e di San Marco in Lamis, che daranno vita a scene ispirate alla natività e alla tradizione natalizia.

La decima edizione del Natale in Grotta farà da cornice al raduno dei Camminatori, con la partecipazione di diverse associazioni di camminatori e amanti del Trekking. Un momento di incontro che valorizza il legame tra territorio, movimento, natura e condivisione, in armonia con lo spirito dell’evento.

Per raggiungere “Natale in Grotta”: impostare Google Maps su Valle della Monaca – Gargano Trekking (località Calderoso, San Marco in Lamis). Si raccomanda un abbigliamento comodo e adatto a percorsi montani in salita.

Informazioni: 339 1631246