La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredoniaed U.T. di San Giovanni Rotondo a supporto della scuola per svolgere gli esami in sicurezza

Si sono conclusi gli esami di Maturità e la Croce Rossa Italiana ha offerto supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, attraverso staff e volontari della CRI su tutto il territorio nazionale.

Sono stati impegnati anche il nostro Comitato di Manfredonia e la U. T. di San Giovanni Rotondoper garantire alcuni servizi come il supporto a presidi ed insegnanti,per aumentare la garanzia dei livelli di sicurezza per lo svolgimento degli esami in presenza.

Un compito importante che ha richiesto il contributo di tutti sui territori e che vede la CRI e tutta la sua rete di volontariato partecipe di un appuntamento fondamentale per tutto il sistema scolastico, in una fase ancora di emergenza.

Collegatevi alla nostra pagina per i particolari:https://www.facebook.com/cri.manfredonia/

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia#GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #UTSanGiovanniRotondo#prontospesa #prontofarmaco

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DIMANFREDONIA