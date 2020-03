La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia, in collaborazione con la “PASER”, ha attivato i servizi gratuiti “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”

Le indicazioni del Ministero della Salute invitano la popolazione a non uscire

di casa ed a non recarsi in luoghi affollati a causa del perpetuarsi dell’emergenza

Covid-19, il cosiddetto Coronavirus.

Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la “PASER”, ha appena attivato due servizi gratuiti rivolti alla popolazione:

“Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e

beni di prima necessità, a partire da lunedì 16 marzo e per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale.

I servizi sono stati attivati nell’ambito del Centro Operativo (C. O. C.) di Manfredonia.

È possibile usufruire dei servizi su prenotazione chiamando il numero

0884 273921, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato.

Come funziona il servizio:



1) La persona che necessita di farmaci o della spesa telefona al numero

0884 273921.







2) L’operatore della Croce Rossa / PASER verifica che il richiedente sia in possesso della ricetta ed, in caso positivo, chiede l’indirizzo per inviare a domicilio un equipaggio di Volontari.



3) L’equipaggio si reca dal richiedente e ritira la ricetta, si fa consegnare i soldi necessari per l’acquisto dei farmaci e, quindi, va alla farmacia di turno più vicina e ritira il farmaco (o i farmaci) prescritti sulla ricetta.

Per quanto riguarda la spesa si chiede la lista dei beni da acquistare, ci si fa consegnare i soldi necessari per l’acquisto, si reca al negozio di genere alimentari più vicino e si effettua l’acquisto.



4) L’equipaggio torna a casa del richiedente, restituisce il resto del costo dei farmaci (se non esentati e quindi gratuiti) e/o della spesa effettuata, consegna i farmaci richiesti e/o la spesa, consegna lo scontrino emesso dalla farmacia e/ dall’ alimentari.

L’equipaggio consegna esattamente e unicamente i farmaci prescritti nella ricetta. Tutti i Volontari dell’ equipaggio sono riconoscibili mediante la divisa.

Gli operatori saranno sempre protetti, grazie ai DPI personali ed eviteranno di toccare la persona che usufruisce del servizio.

Ancora una volta la Croce Rossa Italiana e PASER vicini alla popolazione.

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DI MANFREDONIA