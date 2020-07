Send an email

Follow on Twitter

La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia ed U.T. di San Giovanni Rotondo annuncia il nuovo servizio “Estate in Riva al Mare”

La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia ed U.T. di San Giovanni Rotondo, in collaborazione col Comitato di Torremaggiore / San Severo, annuncia il nuovo servizio “Estate in Riva al Mare”: dopo 10 anni di assenza si torna a prestare servizio di assistenza ai bagnanti presso il “Lido Aurora di Patrizia Salice”.

Tale servizio è attivo tutti i giorni dell’estate, con un minimo di DUE volontari al giorno su DUE postazioni, dotate di tutte le attrezzature per il PRIMO SOCCORSO e due DAE per la rianimazione (messi a disposizione dalla Direzione del Lido).

Il Presidente esprime, a nome di tutti i volontari, particolare emozione per questo ritorno in uno dei lidi più grandi della litoranea, dove avevano lasciato il segno i volontari che avevano prestato servizio per tanti anni.

Collegatevi alla nostra pagina per i particolari:

https://www.facebook.com/cri.manfredonia/

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #UTSanGiovanniRotondo

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa