“La creatività è contagiosa, trasmettila”

Questo è l’ultimo “lavoretto” che hanno realizzato, tutti insieme, i ragazzi dell’Istituto comprensivo “Giovanni Tancredi – Vincenzo Amicarelli” della nostra Città.



Lo hanno realizzato, poco più di un anno fa, nel gennaio 2020, in occasione della giornata della creatività, mentre disegnavano, si divertivano, stavano tutti insieme, assembrati.Le scuole erano aperte, nei corridoi c’era vita, sentivamo le loro urla, potevamo abbracciarci, eravamo felici.



Nessuno di loro, delle loro insegnanti, nessuno di noi si sarebbe immaginato che sarebbe scoppiata una pandemia mondiale.Nessuno si sarebbe immaginato che avrebbero chiuso tutte le scuole.Nessuno si sarebbe mai immaginato che avremmo dovuto fermare anche le nostre emozioni.Nessuno di loro avrebbe mai immaginato che quelle parole, “contagiosa e trasmettila”, di lì a pochissimo sarebbero state accostate ad una pandemia mondiale, alla più grande crisi sanitaria.Pensandoci, a questa combinazione, mi vengono i brividi.

Non vediamo l’ora che ad essere contagiosa e trasmissibile sia solo la creatività!



L’ho scoperto ieri, quando abbiamo donato – a nostra volta – ai tre Istituti scolastici, dei vasi con fiori in occasione della “Primavera della legalità”: un dono simbolico, di rinascita, di cura, fiori che avremmo dovuto piantare tutti insieme.Ma non è ancora possibile, purtroppo.

Allora attenderemo, come dovrà attendere, ancora, la primavera, che quando arriverà, ne sono certa, sarà ancora più bella.#TavoloLegalitàMSA



Rosa Palomba – Assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo