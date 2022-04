La consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione oggi a Canosa di Puglia per la visita del Principe Alberto II di Monaco

La consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia ha partecipato oggi alla visita ufficiale a Canosa di Puglia del Principe Alberto II di Monaco.

“Il tour in Puglia e Basilicata del Principe Alberto II di Monaco – dichiara la consigliera delegata – rappresenta un momento importante per tutta la nostra regione. Le parole del Principe, che questa mattina ha detto che tornare a Canosa è come tornare a casa, sono un motivo di orgoglio per tutta la comunità. La tappa nella Bat e l’accoglienza ricevuta dai cittadini durante la passeggiata lungo corso San Sabino sancisce l’importanza di un rapporto che si consolida e che porterà nuove opportunità di promozione della sesta provincia. Sono certa che il Principe ricorderà la bellezza dei nostri luoghi e del nostro patrimonio artistico e culturale. Questa visita, ripresa dalle tv italiane ed internazionali rappresenta una vetrina importante per il territorio. Momenti come questo sono un’occasione per far apprezzare le nostre bellezze all’estero”.