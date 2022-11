“Se Egli non fosse stato povero, tu non saresti stato ricco”.



San Giovanni Rotondo (FG), 4 novembre 2022



Mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 19.30, presso l’Auditorium della parrocchia “Trasfigurazione”

in San Giovanni Rotondo, si terrà l’incontro “La condivisione genera fratellanza”.

La conferenza, organizzata dalla comunità Laudato Sì di San Giovanni Rotondo, in collaborazione

con la parrocchia Trasfigurazione, rientra tra le iniziative per la VI Giornata Mondiale dei Poveri che

verrà celebrata su indicazione di Papa Francesco domenica 13 novembre 2022.



Durante la serata interverranno: don Davide Longo, parroco della Trasfigurazione, Dott.ssa

Simona Abate, coordinatrice “Casa della carità” di Lecce e due ragazzi ospiti presso il centro

salentino.



L’iniziativa rientra tra i festeggiamenti della Giornata Mondiale dei Poveri.

Papa Francesco, nel discorso pubblicato nel mese di giugno, ha voluto sottolineare il tema

dell’inclusione e dare la seguente definizione di solidarietà: “Condividere il poco che abbiamo con

quanti non hanno nulla”.



Al Santo Padre si è unito Mons. Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo il quale, durante l’assemblea diocesana del 30 settembre, ha

consegnato alla vicaria di San Giovanni Rotondo la sfida della carità.



Alla conferenza promossa dalla comunità Laudato Sì parteciperà la coordinatrice della “Casa della

carità” di Lecce, che in questi anni è riuscita ad organizzare un servizio di volontariato e ospitalità

per venire incontro alle persone bisognose, integrandole attraverso diversi percorsi lavorativi.

Le iniziative continueranno domenica 13 novembre.



Un gruppo di volontari si recherà presso la struttura “Daunialat” situata nella città di Foggia. Sarà

organizzata una serata musicale insieme ad un gruppo di ragazzi africani che ogni giorno trovano

riparo all’interno del complesso.



La comunità Laudato Sì di San Giovanni Rotondo, in comunione con le comunità di tutto il

mondo promuove una serie di iniziative, provando a coinvolgere i giovani del territorio

partendo dalla bellezza del creato che interessa il Promontorio del Gargano.



