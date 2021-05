La Commissione Straordinaria in data 27 aprile ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 nel rispetto dei termini previsti. Il predetto atto di programmazione risulta fortemente influenzato sia dall’attuazione del piano di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis D.lgs. 267/2000, approvato dal Comune di Manfredonia con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019, che dalle conseguenze della crisi pandemica in atto.

Il piano di riequilibrio proposto dall’Ente ha favorevolmente superato il prescritto vaglio da parte del Ministero dell’Interno ed è attualmente all’esame della Sezione Regionale della Corte dei Conti-Puglia.

Il Bilancio di previsione approvato prevede, in attuazione del Piano di riequilibrio, uno stanziamento destinato al recupero del disavanzo programmato da ripianare di circa 1,8 milioni, finalizzato, assieme alle ulteriori azioni ed obiettivi assegnati da parte della Commissione ai Dirigenti dell’Ente, al raggiungimento del risanamento programmato ammontante, come noto, a 15 milioni di euro nel periodo 2018-2028.

Le ulteriori risorse finanziarie sono state assegnate dalla Commissione Straordinaria alle strutture preposte dando valenza strategica ad alcuni obiettivi già inclusi nel suddetto piano, tra i quali si evidenziano in termini di priorità, l’attuazione di alcune demolizioni di immobili abusivi già individuati con apposita ordinanza, il riconoscimento e la liquidazione di numerosi debiti fuori bilancio rilevati alla data di predisposizione del piano di riequilibrio per un importo di circa 4,5 milioni, il completamento delle procedure per l’alienazione degli immobili inseriti nel piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, nonché, il completamento delle attività per le procedure di gara per l’affidamento in concessione dei parcheggi.

L’approvazione del bilancio di previsione caratterizzato dalla salvaguardia degli equilibri economico-finanziari e con un risultato di amministrazione presunto di disavanzo pari a circa -22 milioni, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, consentirà di continuare a prevedere anche mediante possibili successive variazioni, l’erogazione di risorse alle categorie più fragili in tale contesto emergenziale. A tale proposito, si rappresenta che le risorse assegnate dal governo pari a circa 2,8 mln saranno completamente indirizzate nel biennio 2020-2021 a fronte di misure che possano agevolare le categorie maggiormente colpite.

La Commissione continuerà inoltre a completare il percorso di rafforzamento dell’Ufficio Tributi e della relativa gestione interna tramite il reclutamento delle risorse umane finalizzate a migliorare il servizio, nonché, programmare adeguatamente l’attività di recupero dell’evasione tributaria a beneficio delle casse comunali e soprattutto di quei contribuenti che regolarmente provvedono al pagamento delle tasse comunali. A tale scopo saranno a breve avviate procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di nuove risorse umane da destinare all’Ufficio Tributi e ad altri uffici comunali ritenuti strategici per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Sono stati programmati, inoltre, consistenti investimenti, circa 30 milioni di Euro nel corso del 2021, per la realizzazione di un piano di lavori a beneficio dell’intera comunità. Grazie ai finanziamenti ministeriali e regionali, infatti, il Comune di Manfredonia potrà garantire un’adeguata programmazione di lavori volti principalmente alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare comunale, nonché, ad interventi specifici quali ad esempio: la realizzazione delle infrastrutture volte al pretrattamento e riutilizzo acque reflue (circa 6,5 milioni di euro); la realizzazione del museo civico Manfredi presso Palazzo San Domenico (circa 2 milioni di euro); la messa in sicurezza del parco Lama Scaloria (circa 2,8 milioni di euro) e del parcheggio su suolo della Basilica di Siponto (circa 1,2 milioni di euro).

La Commissione Straordinaria

Piscitelli – Crea – Soloperto