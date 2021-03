La classifica Holidu dei borghi più ricercati online: Vieste nella top ten

Gli italiani, nonostante la pandemia, continuano a consultare il web per cercare informazioni circa le destinazioni che vorrebbero visitare, inclusi i borghi e le altre piccole città della penisola e “Holidu”, il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per determinare quali sono stati i più cliccati dell’ultimo anno.

Partendo dalla lista ISTAT delle oltre 7000 cittadine italiane con meno di 20 000 abitanti, Holidu ha elaborato i dati del numero delle ricerche medie mensili condotte nel corso degli ultimi dodici mesi per i termini “cose da fare a […]” e “cosa vedere a […]” per determinare quali, tra le cittadine prese in esame, sono state le più ricercate sui motori di ricerca. Nella top ten c’è Vieste.

Vieste – Puglia | 1780 Ricerche/mese

La “perla del Gargano” si aggiudica la nona posizione in classifica, con oltre 1700 ricerche mensili per cose da fare e da vedere in questa destinazione. Vieste affascina chiunque con le sue casette bianche che sembrano quasi luccicare sullo sfondo del blu intenso del mare. Da questa cittadina della costa pugliese è possibile esplorare anche le vicine Isole Tremiti.

Ecco la classifica completa

1 Sorrento con 3280 visite

2 Ischia con 2780 visite

3 Capri con 2780 visite

4 Taormina con 2380 visite

5 Positano con 2080 visite

6 Sirmione con 2020 visite

7 Tropea con 1890 visite

8 San Gimignano con 1810 visite

9 Vieste con 1780 visite

10 Urbino con 1670 visite