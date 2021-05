“La città che speriamo”, terzo dibattito formativo

Siamo giunti al terzo dibattito formativo del percorso “La Città che speriamo”

Dopo il tema della legalità e trasparenza nella gestione della “Cosa pubblica”, dopo il tema delle politiche familiari e scolastiche, è la volta delle Politiche Giovanili

Si terrà Giovedì 13 Maggio 2021 dalle 19:00 alle 20:30 dal titolo DAL PROBLEMA GIOVANIAL POTENZIALE GIOVANI

Si approfondiranno le seguenti domande: E’ possibile creare alleanze in una Città per recuperare i giovani? Quali impostazioni alle Politiche Giovanili? Quali esperienze per recuperare, recuperarsi, valorizzare?

Ci guideranno nelle riflessioni e provocazioni:

Alessandra CLEMENTE, Assessore alle Politiche Giovanili e Creatività del Comune di Napoli, Presidente della Fondazione “Silvia Ruotolo Onlus” nata dal lavoro in collaborazione con l’Associazione Libera contro le Mafie e il Coordinamento dei familiari di vittime innocenti di criminalità.

Gaetano BALESTRA, della Fondazione San Gennaro del Rione Sanità di Napoli.

Tutti i cittadini possono partecipare al dibattito online, in particolare sono invitati coordinatori e aderenti a gruppi e movimenti politici.

E’ possibile partecipare alla discussione nella piattaforma ZOOM entrando all’orario dell’incontro dal link https://us02web.zoom.us/j/5760358074 oppure inserendo il codice riunione 5760358074

Saranno ammessi i primi 100 partecipanti gli altri se non ammessi per numero eccessivo potranno comunque seguire il dibattito anche non intervenendo o facendo attraverso i commenti scritti tramite

YUOTUBE al link https://www.youtube.com/watch?v=W-oIEl26L7Y

Prof. Massimiliano Arena

Direttore Diocesano Pastorale Sociale