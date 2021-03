“La città che speriamo”, secondo forum

Sabato 13 Marzo avrà luogo il secondo Forum online aperto a tutti i cittadini organizzato dalla Pastorale Sociale Diocesana. La zona coinvoltà è la Zona Centro della Città con riferimento territoriale alle parrocchie

San Lorenzo Maiorano (Cattedrale), Stella Maris, Santa Maria del Carmine, Spirito Santo

Per iscriversi basta entrare nel link che segue e fornire nome, cognome, mail, scegliere a quale data si vuole partecipare e indicare la zona.

Il giorno indicato, nelle ore precedenti l’incontro, si riceverà il link per accedere. Si consiglia di scaricare su PC, cellulare o tablet che si utilizza l’App ZOOM per un migliore funzionamento ma è possibile accederne anche senza.

Il link per iscrizioni è il seguente: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcuqrrj4rEtS5pXNVjBeMLBeflslA17vI

Il primo laboratorio di Sabato 6 Marzo (Zona Monticchio) ha rilevato la partecipazione di pochi cittadini, un dato non incoraggiante dal punto di vista del desiderio di svolta e del concetto di partecipazione attiva.

Tuttavia anche se in pochi la discussione ha avuto risvolto proficuo, portando alla luce diverse emergenze relative al quartiere messa in agenda dal Forum per le discussioni successive.

Si invitano alla partecipazione tutti i cittadini ed in particolar modo tutti i coordinatori, partecipanti a gruppi, movimenti, associazioni politiche.

