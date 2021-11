La chitarra in mano e il jazz nel cuore, a Parcocittà arriva Roberto Guarino

FOGGIA – Un evento imperdibile per tutti gli amanti della chitarra e gli appassionati di musica. Roberto Guarino fa tappa a Parcocittà mercoledì 17 novembre con un doppio appuntamento: masterclass dalle ore 19 alle ore 20, a seguire il concerto fino alle ore 22. Non sarà la solita masterclass dei chitarristi, in cui si parlerà di acustica musicale: dai suoni, le frequenze e loro caratteristiche, al computer con il principio di funzionamento e le sue applicazioni in campo musicale, passando per i software musicali usati come registratori multitraccia, gli strumenti a campionamento, la composizione, l’arrangiamento, la produzione e missaggio di un brano. Si parlerà inoltre di Siae, plagio, edizioni musicali, casa discografica e media, e un “viaggio” musicale dal Wav all’Mp3.

Insomma, un appuntamento da non perdere assieme a un talento musicale puro. Roberto Guarino per più di 30 anni ha composto, arrangiato, suonato tutti gli strumenti, missato e masterizzato nel suo studio per tanti artisti (Dalla, Zero, Bersani, Concato, Vana, Mogol, Zarrillo, Cammariere, Carboni, Panceri e tanti altri) ma sempre con il jazz nel cuore. Nel suo curriculum vanta anche 2 Premi Tenco, 3 Dischi d’oro, 1 di platino e diversi altri riconoscimenti. Iper tecnologico il concerto in “Solo” dove fa uso di sequenze totalmente inedite, arrangiate e realizzate dal chitarrista al fine di dargli un adeguato supporto. Prenotazioni su https://www.parcocittafoggia.it/evento/roberto-guarino-a-parcocitta/. Info al 3713564344.