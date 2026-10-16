Attualità Manfredonia
La Chiesa tra la gente
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LA CHIESA TRA LA GENTE
Oggi, a Manfredonia, accanto ad agricoltori, autotrasportatori e cittadini mobilitati, c’era, fin dal primo momento, anche l’arcivescovo Franco Moscone e in un modo tutt’altro che convenzionale.
Immagini che raccontano più di tante parole: un Pastore che sceglie di esserci, di condividere, di “stare accanto”, perché le difficoltà che attraversano interi settori produttivi riguardano tutti, anche chi se ne sente lontano.
“Le manifestazioni sono espressione di democrazia”, voce di chi difende il proprio lavoro e chiede di essere ascoltato.