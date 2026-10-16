Attualità Manfredonia

La Chiesa tra la gente

Redazione16 Ottobre 2026
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LA CHIESA TRA LA GENTE

Oggi, a Manfredonia, accanto ad agricoltori, autotrasportatori e cittadini mobilitati, c’era, fin dal primo momento, anche l’arcivescovo Franco Moscone e in un modo tutt’altro che convenzionale.

Immagini che raccontano più di tante parole: un Pastore che sceglie di esserci, di condividere, di “stare accanto”, perché le difficoltà che attraversano interi settori produttivi riguardano tutti, anche chi se ne sente lontano.

“Le manifestazioni sono espressione di democrazia”, voce di chi difende il proprio lavoro e chiede di essere ascoltato.

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Redazione16 Ottobre 2026