La CCIAA di Foggia organizza un webinar di approfondimento sul quadro finanziario europeo 2021 -2027

I programmi comunitari approvati nel quadro finanziario europeo 2021-2027 che si affiancano al Next Generation EU, le possibili misure di finanziamento per le imprese e gli Enti del territorio in materie come ricerca, innovazione, formazione e digitale: sono questi alcuni degli argomenti che saranno al centro di un webinar organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia in programma giovedì 10 febbraio con inizio alle 15,30.

L’evento di approfondimento, realizzato in modalità telematica previa iscrizione gratuita, è il primo di una serie di appuntamenti organizzati in collaborazione con Unioncamere Europa ASBL e Università degli Studi di Foggia.

Per maggiori informazioni e i dettagli sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Ente all’indirizzo www.fg.camcom.it

Per il presidente della CCIAA di Foggia, Damiano Gelsomino: “con iniziative come questa cerchiamo di offrire alle imprese e ai professionisti del territorio un quadro di riferimento utile a intercettare risorse per progettualità nuove, in grado di rilanciare l’economia locale. Un lavoro di informazione e formazione che intendiamo consolidare anche attraverso una collaborazione sistematica con l’Università del Studi di Foggia”.