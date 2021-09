La casa dei carbonai e dei boscaioli garganici nella foresta umbra. Un luogo da visitare, il video

La casa dei carbonai è un luogo poco conosciuto all’interno della foresta umbra, ma rappresenta una “fotografia” storica della nostra terra e del lavoro dei boscaioli e dei carbonai nel dopoguerra, quando la Foresta ha alimentato per anni l’industria della lavorazione del legname.

Sito presso il Villaggio Umbra il museo naturalistico della Foresta Umbra è anche un importante crocevia per chiunque voglia raccogliere informazioni per la visita lungo i sentieri di questo importante gioiello naturalistico.

Il Museo che svolge anche la funzione di Centro Visitatori è attualmente gestito dalla coop. Mediterranea (Tel-fax 0884-88055. e-mail info@mediterraneambiente.it).



Il Museo Naturalistico è costituito da tre sezioni al chiuso ed una sezione all’aperto. Al chiuso vi è:

– una sezione sulla flora garganica con diversi pannelli luminosi sulle specie nobili del Parco Nazionale del Gargano. In questa sezione è situato un interessantissimo plastico piano – altimetrico del Gargano;

– una sezione sull’archeologia garganica, con esposti numerosi manufatti litici risalenti al paleolitico e neolitico ritrovati sul Gargano; interessante in questa sez. sono le ricostruzioni di attrezzi in selce come asce, picconi e raschiatoi preistorici;

– una sezione sulla fauna, con esposti circa duecento animali (mammiferi ed uccelli) imbalsamati, che vivono o sostano durante le loro migrazioni nelle zone umide del Parco Nazionale del Gargano.

La sezione all’aperto del museo è dedicata all’attività dei boscaioli e dei carbonai garganici. Questa sezione è costituita da un percorso didattico lungo il quale si può visitare la casa del boscaiolo ed osservare gli utensili di uso quotidiano, una carbonaia e gli attrezzi e le tecniche di lavoro utilizzati dai carbonai e boscaioli per esercitare le loro attività. Nello stesso spazio è possibile osservare elementi della ferrovia Decauville che sino agli inizi del secolo attraversava la foresta per il trasporto dei tronchi e la vendita del legname.

Presso il Centro inoltre si può acquistare la carta dei sentieri di Umbra e il materiale divulgativo del Parco Nazionale del Gargano oppure noleggiare una mountain bike.

Il Museo/Centro Visitatori è aperto tutti i giorni (dalle 9.00 alle 19.00) dalla domenica delle Palme fino al quattro di ottobre. Negli altri periodi è possibile visitarlo su prenotazione.

In prossimità del museo si trova anche una piccola area faunistica che ospita Daini e Mufloni. In un piccolo arboreto vegetano inoltre alcuni esemplari di alberi recanti una tabella per il riconoscimento della specie. Sulla strada della Valle del Tesoro (Villaggio Umbra – Vieste), in località Caritate nei pressi dell’omonima caserma forestale, si trova un piccolo arboreto dedicato alle dieci querce della Puglia.