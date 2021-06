La carovana Komen il 23 giugno fa tappa a Manfredonia grazie all’impegno della UISP comitato di Manfredonia e dell’idea di Antonietta D’anzeris, il servizio del TG3

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia che si terrà in Puglia fa tappa a Manfredonia. Il 23 giugno

2021 Komen Italia associazione in prima linea per la lotta ai tumori del seno sarà presso Marina del

Gargano – Porto Turistico di Manfredonia dalle 9.00 alle 16.30 per offrire esami diagnostici gratuiti di

senologia, ginecologia e consulenze di nutrizione e shiatsu rivolte a donne in difficoltà socio-economica al

di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale.

Oggi è andato in onda il servizio sul TG3 regione Clicca qui e guarda il servizio del TG3

Un risultato ottenuto dopo 3 anni di intenso lavoro e di impegno della UISP comitato territoriale di Manfredonia, del Presidente del Comitato Uisp di Manfredonia Orazio Falcone ed alla consigliera nazionale Uisp Antonietta D’Anzeris,

ideatrice della partecipatissima camminata in rosa.

Grazie al consolidato sodalizio tra il Comitato Regionale Puglia della Komen Italia e la Uisp Manfredonia è stato possibile realizzare eventi insieme, aventi come unico obiettivo la tutela e la promozione della salute delle donne dimostrando che fare rete si può soprattutto grazie ad associazioni e persone serie dedicate al mondo del volontariato.