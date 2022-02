La Capogruppo Con Manfredonia presidente della V Commissione Consiliare

Nella prima seduta della V Commissione Comunale, Affari Generali e Personale, l’assemblea ha nominato Presidente la Consigliera Maria Teresa Valente, Capogruppo CON Manfredonia.

Presidente e Componenti sono già al lavoro per modificare Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale, spesso in conflitto tra di loro, creando non poche difficoltà.

Tra le priorità, l’introduzione della figura del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità.