La calda primavera stanca

Giorno ti abbraccio ti sorrido sul muro;

un raggio di sole immenso di lutto su ognuno,

pace e vicinanza respiro deserto,

esiste tanto al momento.

Milano è diventato il cuore nero,

dell’Italia , che semina cadaveri al suolo –

faccia scura all’arrivo in ospizio,

disarmante pianto disperato,

dell’ equipe sanitario umani dell’ essere del mondo.

Morti tanti quanti rotolati…

uno sull’altro soli senza nessuno –

stesi in verticale ,

tra le nuvole delle soffitte che lacrimano sul pavimento .

Italia ; rimaniamo uniti ,

sempre più intera,

ora che viviamo nel profondo dell’emergenza nera ,

in quest’attimo vorrei essere un albero;

per abbracciarvi tutti e darvi refrigerio,

spalancare le braccia e accarezzarvi la mano,

guardarvi coperti in un sacchetto…

in questo venerdì santo…

vorrei essere resistente come un faggio altissimo –

allargare le mie braccia per tenervi sui miei rami ,

dell’intreccio verso il cielo…

di calda primavera stanca!Io vi dono il mio piccolo cuore sincero.

Di Claudio Castriotta