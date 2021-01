La Bcc di San Giovanni Rotondo premia gli studenti meritevoli

Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione della BCC di San Giovanni Rotondo ha deliberato lo stanziamento di fondi per 60 Borse di Studio relative all’anno scolastico 2019/2020, con l’intento di premiare Soci e figli di Soci che si siano particolarmente distinti nei percorsi scolastici.

Accanto ai premi previsti per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, viene confermata, quale gratificazione straordinaria, l’aggiudicazione di due soggiorni‐studio all’estero e la possibilità per i non assegnatari di fruire di un sostegno economico per approfondire la conoscenza di una lingua straniera in un paese estero attraverso il “Prestito Galileo”.

Le borse di studio verranno assegnate secondo i criteri indicati nel regolamento pubblicato sul sito internet www.bccsangiovannirotondo.it, sezione “Soci”. In questa sezione, inoltre, sarà possibile prendere visione di tutti i criteri necessari per la compilazione e l’invio delle domande di partecipazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 28 febbraio 2021.

San Giovanni Rotondo, 4 gennaio 2021.