La battaglia di Fedez contro la malattia. Il delicato intervento spiegato dal prof. Falconi

Dopo tante ipotesi e indiscrezioni, ieri Fedez ha ufficialmente comunicato sui suoi social la diagnosi della sua malattia. In un post, con alcune foto che lo ritraggono dopo l’intervento al San Raffaele di Milano, Fedez ha annunciato: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Fra la scoperta della malattia e l’intervento sono passati pochi giorni. Poco più di una settimana, come ha testimoniato anche in alcuni post sua moglie, Chiara Ferragni. Il tempo, in questi casi, è un fattore prezioso. Come ha spiegato questa mattina sul Corriere Massimo Falconi, direttore del Centro del Pancreas del San Raffaele di Milano che, con la sua equipe, ha operato Fedez.

Il professore ha parlato di questo tumore che ha origine dal sistema neuroendocrino. Il tempo, in questo caso, è quasi determinante. L’intervento in questione, complesso e difficile, che dura in media più di sei ore, punta di solito ad asportare completamente la malattia, preservando la funzione dell’organo. “Se il tumore viene scoperto agli inizi ed è localizzato – ha illustrato al Corriere il prof. Falconi – la chirurgia radicale, ovvero l’eliminazione di tutta la massa neoplastica, può portare a guarigione alte percentuali di pazienti”.

Alla domanda: “si può guarire?”, Falcioni risponde: “Dipende dal tipo di tumore presente nel singolo malato e dallo stato della neoplastia al momento della diagnosi. Ma la sopravvivenza a 5 anni nel nostro Paese è alta, superiore al 60%. Negli ultimi anni, con le nuove terapie abbiamo fatto passi in avanti significativi. È però determinate essere curati in centri di riferimento, dove operano gruppi multidisciplinari di esperti, perché servono le competenze di diversi specialisti”.