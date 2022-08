La banda per le vie della città, Rotice: “Aria di festa iniziando dalle periferie”

L’aria di festa in tutta la città, iniziando dalle periferie urbane e sociali. Prima del tradizionale ed apprezzato Matinee in Piazza del Popolo, Amministrazione e Comitato hanno voluto fortemente che la Banda Città di Manfredonia del M. Giovanni Esposto portasse il saluto e l’omaggio alla Santa Patrona a Siponto, zona S.Carlo e zona Croce.

Un coinvolgimento di tutta la comunità. Ho ritenuto opportuno (e ringrazio la Banda per la collaborazione) che le note liete e rasserenanti partissero dinnanzi all’ingresso della RSA Stella Maris per essere vicini ai suoi ospiti ed alle loro famiglie, stringendoli in un forte abbraccio così come la nostra amata Maria SS di Siponto fa con i suoi figli.

Oggi pomeriggio e domani la Banda Città di Manfredonia proseguirà il suo giro in tutti gli altri quartieri.

Ringrazio l‘azienda Acapt per aver messo gratuitamente a disposizione un bus urbano che ha consentito gli spostamenti dei musicisti tra le varie tappe.

FestaMadonna, la festa di tutti ❤️