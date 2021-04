La ASL Foggia ha concluso la gara per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) per tutti gli operatori aziendali e della società in house Sanitaservice

Svolta completamente per via telematica, la procedura, che dà continuità alla precedente fornitura, è stata portata a termine dall’Area Gestione Patrimonio nell’arco di tre mesi.

La gara è stata aggiudicata, previa verifica di conformità della documentazione tecnica e dei campioni presentati dalle ditte concorrenti, per un importo di 453.220 euro con ribassi significativi rispetto alla base d’asta iniziale.

Il periodo contrattuale previsto è di sei mesi, rinnovabili per altri tre.

Oggi, mascherine, camici, tute di protezione, calzari, cuffie ed altri dispositivi necessari a contrastare la diffusione del COVID 19 sono già a disposizione degli operatori affinché possano continuare a svolgere le proprie mansioni in sicurezza nei presidi aziendali.

“La gara – spiega il Direttore Generale Vito Piazzolla – ci ha consentito di acquistare scorte di prodotti certificati a costi competitivi. La verifica di conformità ci ha permesso, infatti, di escludere le imprese i cui dispositivi proposti non rispettavano le caratteristiche richieste. La distribuzione dei D.P.I. nei vari servizi continuerà ad essere fatta in base ai criteri di priorità (per rischio di esposizione) definiti dall’Istituto Superiore di Sanità. Tutto ciò, a garanzia della salute e della sicurezza sia dei nostri operatori che delle persone che si rivolgono ogni giorno ai nostri servizi”.