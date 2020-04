L’8 aprile del 1972 debuttava in Tv l’indimenticabile Pinocchio di Comencini

Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (Firenze, 24 novembre 1826 – Firenze, 26 ottobre 1890), è stato uno scrittore e giornalista italiano. È divenuto celebre come autore del romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, più noto come Pinocchio.

Il libro di Pinocchio fu scritto nel 1883 . Mi ricordo l’album che ci ci faceva impazzire – noi bambini tutti i giorni andavamo a compare all’edicola del signor Scialipp – che si trovava in Corso Manfredi , era un sano e maraviglioso divertimento; a pensarci oggi sono stato proprio fortunato a vivere un mondo pulito e sognante – lontano da tutte le brutture della dell’era chimica e del progresso, che oggi viviamo da schiavi del tempo… non sempre da buoni esempi per i bambini – ma come si sa direbbe qualcuno altri tempi .

Di Claudio Castriotta