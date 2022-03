Kallisté lancia un progetto solidale tutto al femminile per celebrare la Festa della Donna.

La storica azienda emiliana di calzature lancerà una capsule collection, in vendita online dall’8 marzo per la Festa della Donna, in collaborazione con il marchio

fondato da Nicoletta Saracco.

Il ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione IEO- MONZINO per la ricerca contro il carcinoma mammario

Per la capsule collection Kallisté x NI.ART.GALLERY x Fondazione IEO-MONZINO, l’azienda rivisiterà uno dei suoi modelli iconici, un sandalo in nappa con alto tacco a stiletto, in versione multicolor grazie alle nuance arancio, lilla e yellow dell’arte di NI.ART.GALLERY.

Il modello sarà disponibile in esclusiva solamente in preorder su kalliste.shop.

@kallisteofficial @niartgallery @fondazione_ieomonzino