Juventus, nuovo infortunio per Pogba: i tempi di recupero

La Juventus perde “di nuovo” Paul Pogba. Il centrocampista francese, a un passo dal rientro dopo tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro e la successiva operazione a settembre, ha rimediato un guaio alla coscia destra. La prima stima sui tempi di recupero parla di una decina di giorni. Dunque, il classe 1993 non vedrà il campo prima della sosta per i Mondiali.