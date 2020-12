Juventus-Napoli si giocherà: cancellati i tre punti ai bianconeri ed il -1 ai partenopei

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ribaltato i primi due gradi di giudizio sportivo: Juventus-Napoli dovrà essere rigiocata (in una data ancora da decidere), agli azzurri viene anche cancellato il punto di penalizzazione. L’ora di udienza presso il Coni è quindi servita al club di De Laurentiis per far valere le proprie ragioni in merito allo 0-3 comminato dal Giudice Sportivo dopo la gara dello scorso 4 ottobre non disputata a Torino.

La nuova classifica di Serie A:

Milan 31

Inter 30

Juventus 24 *

Roma 24

Napoli 24 *

Sassuolo 23

Atalanta 21 *

Lazio 21

Hellas 20

Sampdoria 17

Udinese 15 *

Benevento 15

Cagliari 14

Bologna 14

Parma 12

Fiorentina 11

Spezia 11

Torino 7

Genoa 7

Crotone 6

*= una partita in meno