Juventus-Inter: la top 11 dei doppi ex

Questa sera alle 20:45 sarà derby d’Italia. All’Allianz Stadium la Juventus ospiterà l’Inter in quella che si preannuncia una sfida senza esclusione di colpi. Non sarà mai una partita normale. Questa, ad esempio, può valere il sorpasso in classifica della Vecchia Signora sulla storica rivale. Stesso discorso per l’Inter che dopo uno scudetto vinto e un altro perso all’ultima giornata non può stare lontano dal vertice. La Juve arriva dalla discesa in Europa League e dalla sconfitta con il PSG mentre i nerazzurri, malgrado la sconfitta a Monaco, hanno staccato il pass per gli ottavi di Champions League. Vietato sbagliare e accontentarsi di un semplice pareggio. Un solo punto serve poco a entrambe le squadre, che oltre alla rivalità storica condividono tantissimi campioni che hanno vestito sia la casacca bianconera sia quella nerazzurra.

Juventus-Inter, da Peruzzi a Baggio: la top 11 dei doppi ex

Portiere: Angelo Peruzzi

Lo chiamavano Tyson ed era un portiere solido e affidabile, uno dei più grandi di sempre. Alla Roma non ebbe fortuna e nel 1991 la Juve scelse lui per sostituire Tacconi. Ha vestito per 8 anni la maglia bianconera e collezionato oltre 200 presenze. Nel 1999, lo strappo e l’approdo all’Inter con Lippi (con cui vincerà il Mondiale).

Difensore: Tarcisio Burgnich

Un anno e una manciata di occasioni perse alla Juventus. Era ancora troppo acerbo, aveva bisogno di maturare e infatti, due anni più tardi esplose all’Inter di Herrera dove vi rimase per dodici stagioni, divenendo anche un perno dell’Italia che vinse l’Europeo nel 1968.

Difensore: Fabio Cannavaro

Il capitano, la Germania, il Mondiale ma anche il perno del muro bianconero e un elemento importante dell’Inter.

Difensore: Leonardo Bonucci

Dalla Viterbese all’Inter. Poi il giro di prestiti a Treviso, Pisa per poi cederlo al Bari, società in cui esplose. Poi, la storia d’amore con la Juventus.

Centrocampista: Andrea Pirlo

Dopo tre anni al Brescia passò l’Inter. Un anno di incomprensioni e poi il prestito alla Reggina. Con i nerazzurri mancò il feeling e così Moratti lo cedette al Milan dove dove rimase per 10 anni vincendo tutto. Alla Juve, dal 2011 al 2015. Tutti scudetti, qualche Coppa Italia e la prima esperienza come allenatore.

Centrocampista: Marco Tardelli

Dieci anni alla Juve e poi il passaggio all’Inter, che fece tanto discutere. In nerazzurro rimase per 2 anni, una quarantina di presenze e un paio di reti. Poi a San Siro persino da allenatore, nel 2000-2001, con l’onta incancellabile del derby dell’11 maggio perso per 0-6.

Centrocampista: Patrick Vieira

Fu il grandissimo acquisto della Juventus. L’oggetto misterioso del Milan del 1995, finito a Londra per incomprensioni di ruolo e di lingua. In Inghilterra era diventato un giocatore fenomenale e Moggi ne intuì la potenza tattica e fisica. Poi Calciopoli, quindi l’Inter dove vi rimase fino al 2010.

Centrocampista: Edgar Davids

Dal 1997 al 2004 è diventato il perno del centrocampo bianconero. Con i nerazzurri, dal 2004, appena una stagione.

Attaccante: Roberto Baggio

Il più forte giocatore di sempre e ad aver vestito entrambe le maglie. Con la Juventus, in 5 stagioni riuscì a vincere due scudetti, una Coppa UEFA e un Pallone d’Oro. Ormai negli ultimi anni di carriera, dopo l’esperienza al Bologna, prese per mano l’Inter e provò a dare soluzioni di qualità in un attacco esplosivo dove non sempre trovò spazio.

Attaccante: Christian Vieri

Iniziò nel Toro ed era tifoso della Juventus. Realizzò il suo sogno vestendo la maglia bianconera però per un solo anno. Poi l’Atletico Madrid e infine l’Inter dove vi arrivò nel 1999 restandoci per sei anni.

Attaccante: Zlatan Ibrahimovic

Dal 2004 al 2006 alla Juventus, poi Calciopoli, quindi l’Inter.

Allenatore: Trapattoni

Una vita nel Milan, poi vinse tutto con la Juventus e fece quasi lo stesso con l’Inter.