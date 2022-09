Juve-Salernitana, l’Aia: l’arbitro non aveva a disposizione immagini di Candreva che tiene in gioco Bonucci￼

La squadra arbitrale al Var per Juventus-Salernitana non ha avuto a disposizione in nessun momento l’immagine di campo aperto allargata in cui si vede anche la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci in occasione del gol di Milik in pieno recupero, annullato per un offside inesistente e comunque non punibile in ogni caso. Lo apprende l’Ansa, che cita fonti interne all’Aia, in particolare all’organo tecnico della CAN A che ha operato delle verifiche per capire come si sia potuto commettere questo grossolano errore.