Juve-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo sarà rinviata

Juventus-Napoli non è mai iniziata, ma non accenna a finire. Per martedì era atteso almeno il “primo tempo” della partita di fronte agli organi della Giustizia Sportiva. E invece anche quello rischia di subire un rinvio. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì, ma sta prendendo corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè.

fonte: https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/2020/10/05/news/juventus_napoli_giudice_sportivo_prende_tempo_rinvia_decisione-269530002/