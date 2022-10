Juve, a fine stagione è rivoluzione totale: sarà lui il nuovo allenatore

L’ultima volta che la Juventus giocò l’Europa League fu nella stagione 2013-14, eliminazione in semifinale contro il Benfica. Scherzo del destino, lo stesso avversario che ha estromesso i bianconeri dalla Champions League. Allora i protagonisti erano diversi. Tra i pali c’era Gigi Buffon, in difesa la storica BBC, a centrocampo Vidal, Pirlo e Marchisio, in attacco Tevez e sulla panchina, al posto di Allegri, Antonio Conte. E proprio quest’ultimo, come si legge sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare a fine stagione. Gli ingredienti ci sono tutti: il contratto del tecnico pugliese scade a giugno 2023 e il suo legame con i colori bianconeri è ancora molto forte. Paratici gli ha più volte proposto il rinnovo ma lui ha messo tutto in standby. Il motivo? Conte attende una chiamata da parte di Agnelli, con il quale qualche mese fa ha chiarito le incomprensioni passate.