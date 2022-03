Just the woman i am: anche a Foggia la maratona per la ricerca universitaria

L’Università di Foggia e il CUS Foggia aderiscono all’iniziativa nazionale Just the woman i am, una maratona ideata e organizzata dal Politecnico di Torino, dall’Università degli Studi di Torino e dal CUS Torino che promuove la ricerca universitaria sul cancro, la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Si camminerà per 5 km, domenica 6 marzo, nelle città delle Università aderenti con lo scopo di raccogliere fondi in favore della ricerca e di incentivare la cultura della prevenzione e del benessere.

L’Unifg, che da sempre promuove inclusione e benessere fisico e psicologico, ha scelto di esserci con un percorso che, partendo dal Dipartimento di Giurisprudenza, toccherà le principali arterie cittadine e i Dipartimenti in esse dislocati.

La partecipazione, previa iscrizione tramite apposito form, è aperta a tutti. Si partirà alle ore 9.00. Sarà consegnato un kit prima della partenza.

“Siamo felici e fieri di partecipare ad una manifestazione che sviluppa e diffonde concetti oggi più che mai fondamentali quali la ricerca, la prevenzione, l’inclusione” commenta il presidente del Cus Foggia Claudio Amorese.

“Lo sport – sottolinea Amorese – ed in particolare l’attività motoria attraverso sani stili di vita rappresentano un elemento ideale per il benessere e la salute delle comunità. Per questo invitiamo tutte le nostre tesserate e tutti i nostri tesserati ad aderire all’iniziativa di domenica prossima”.

“La partecipazione a iniziative come questa rappresenta per l’Unifg ulteriore occasione per sottolineare l’importanza del concetto di benessere in tutte le sue forme” – sottolinea il Rettore dell’università di Foggia prof. Pierpaolo Limone – “Sul benessere e sulla sua promozione, infatti, stiamo lavorando molto e scendere in piazza per supportare ricerca, prevenzione, parità di genere e corretto stile di vita richiama a tutti gli effetti il nostro lavoro e i nostri obiettivi. Spero saremo in tanti, l’invito è chiaramente rivolto a docenti, studenti, personale e cittadini. Insieme, ancora una volta, si può fare la differenza”.

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono sul sito dedicato: https://jtwia.org/

Per le iscrizioni: https://bit.ly/3hrxPYT