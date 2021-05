Jonathan Spano, la comunità di Manfredonia si unisce alla raccolta per aiutare la famiglia del 25enne. Raccolti già 3.500 euro

“Jonathan Spano, insieme alla sua amata Rossella, stava costruendo e progettando un futuro sereno e radioso per la loro famiglia, per la piccola figlioletta di 3 anni e per la piccina che nascerà a luglio”.

Purtroppo però, il 25enne sipontino domenica 16 maggio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sulla piattaforma GoFundMe l’emittente Rete Smash ha pensato che fosse giusto fare qualcosa di concreto per la famiglia di Jonathan.

“Questa raccolta fondi – si legge – nasce per aiutare Rossella, la sua compagna, a superare questo momento delicato anche dal punto di vista economico e per regalare alle loro figlie un futuro felice esattamente come Jonathan avrebbe voluto”.

“Anche un solo euro da parte di tutta la comunità – concludono – sarebbe sufficiente a garantire a questa famiglia un futuro migliore”. “Vi siamo vicini in questo terribile momento. Forza Rossella, che il sorriso di Jonathan accompagni sempre te e le vostre bambine”, si legge tra i messaggi delle centinaia di donatori che stanno aderendo.

La raccolta ha già superato i 3.500 euro e ha avuto più di mille condivisioni. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-la-famiglia-di-jonathan-spano