“Job in Vieste”, l’evento che fa incontrare domanda e offerta di lavoro

Creare un’occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, elevare la qualità deiservizi nel comparto turistico e offrire un’opportunità ai giovani. Con questi intenti nasce “JOB IN VIESTE”, evento di matching voluto dal Comune garganico, in programma il 30 e 31 marzopresso l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “ENRICO MATTEI”.

“L’innalzamento della qualità dell’accoglienza èun fattore chiave di successo in un sistema ad alta intensità di lavoro, dichiara Rossella Falcone, Assessora al Turismo e vice sindaca di Vieste. In tale quadro, proprio come prevede il Piano Strategico del Turismo della Città di Vieste, la formazione imprenditoriale deve adottare metodologie innovative che integrino sempre più la classica formazione. Allo stesso tempo i ragazzi che parteciperanno a Job in Vieste potranno soddisfare la loro necessità lavorativa nel periodo estivo, e fare esperienza anche al di fuori del nostro territorio, grazie all’inserimento dei loro curricula nella banca dati che verrà costantemente aggiornata e messa a disposizione degli operatori. Ecco perché è importante creare questo momento di incontro tra tutti gli attori, non solo del Gargano. Un’opportunità per le aziende che cercano figure professionali da inserire nel loro organico, una risposta alla difficile ricerca di personale che numerose imprese turistiche stanno riscontrando, e una seria opportunità occupazionale per tanti ragazzi”.

Per due giorni strutture ricettive, imprenditori e managerpotrannopartecipare a momenti formativi sulla brand identity, su come condurre un colloquio di lavoro e sull’importanza del coaching aziendale nella gestione del personale. Potranno dialogare con agenzie di lavoro interinale e recruiting, con enti e scuole di formazione ed effettuare veri e propri colloqui per individuarequelle figure tanto richieste come cuochi, camerieri, responsabili della reception, ma anche lavapiatti o addetti alle camere.

“Job in Vieste è una grande occasione perché con il miglioramento delle dinamiche di reclutamento, si punta ad un innalzamento della qualità dell’organico di tutto il comparto turistico in cui l’elemento umano risulta essere assolutamente fondamentale e determinante per soddisfare il cliente, aggiunge Luigi De Seneenfondatore di Marketing Movers, societàorganizzatrice dell’evento”.

Per partecipare all’evento, organizzato in collaborazione con il Consorzio Gargano Mare,è necessario registrarsi a questo link:www.jobinvieste.it, su cui è possibile scaricare anche il programma dei due giorni.