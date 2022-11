Jason Statham: dieci cose che non sai sull’attore e artista marziale

Presto lo vedremo al cinema con I Mercenari 4 dove, secondo le prime indiscrezioni d’oltreoceano, assumerà il ruolo di protagonista al posto di Sylvester Stallone. Ulteriore passo in avanti per Jason Statham che negli anni è riuscito a costruirsi una carriera che lo ha portato ad essere il più amato dal pubblico. Testa rasata, sguardo da duro e fisico statuario il biglietto da visita della star hollywoodiana che sta girando le scene del decimo capitolo della saga Fast and Furious.

Scopriamo insieme 10 curiosità su Jason Statham che oggi compie 55 anni

UN PASSATO DA TUFFATORE E MODELLO

In passato Jason Statham è stato un tuffatore professionista e per dodici anni ha fatto parte della Nazionale inglese. Dopo aver trascorso molto tempo come subacqueo, ha intrapreso prima la carriera da modello per poi passare alla recitazione.

L’INCONTRO CON GUY RITCHIE

La grande chance per il salto nel mondo cinematografico è arrivata quando Jason vendeva profumi e gioielli in strada. Al tempo Guy Ritchie era alla ricerca di una persona autentica che potesse interpretare il ruolo di un artista di strada e quando lo vide non esitò un attimo chiedendogli di fare un provino.

LA PASSIONE PER LO STUNT

Per chi non lo sapesse, la maggior parte delle sequenze che lo vedono protagonista vengono girate proprio da lui senza l’utilizzo di una controfigura. Jason è solito allenarsi duramente in una palestra specifica per stunt men, così da poter recitare a pieno, senza dover cedere la scena ad altri.

UN FILM QUASI LETALE

La passione per lo stunt una volta però stava per costargli la vita. Al tempo girava sul set de I mercenari 3 ed era alla guida di un mezzo pesante. I freni non rispondevano ai comandi e Statham si ritrovò a precipitare nel Mar Nero. Da solo è riuscito a uscire dalla vettura e per sua stessa ammissione ha rischiato di annegare.

UN GUIDATORE PRECOCE

Jason Statham ha iniziato a guidare prima dell’età prevista dalla legge ma lo faceva in modo scorretto tant’è vero che è stato costretto a ripetere per ben tre volte l’esame di guida prima di poter avere la patente.

È SPOSATO CON UNA SUPERMODELLA

Sin dal 2010 è fidanzato con la modella e attrice Rosie Huntington-Whiteley. I due si sono fidanzati ufficialmente nel gennaio del 2016, mentre nel 2017 è nato Jack Oscar, il loro primo figlio.

È STATO FIDANZATO CON LA MODELLA KELLY BROOK

Prima di Rosie Huntington-Whiteley ha frequentato Kelly Brook dal 1997 al 2004. Dopo sei anni di relazione i due si sono lasciati di comune accorto perché molto cambiati.

LA PASSIONE PER LE ARTI MARZIALI

Jason Statham oltre che un attore, è un artista marziale con un passato nel kickboxing, wing chun e karate.

UN RUOLO SU MISURA

In The Transporter, il ruolo di Frank Martin è stato scritto appositamente per Jason Statham. I produttori dopo averlo visto nel film The One (2001), hanno deciso di creare un personaggio per cui l’attore britannico sarebbe stato perfetto.

LA STIMA PER SYLVESTER STALLONE

Jason Statham ha lavorato al fianco di Stallone sin dal primo film, I Mercenari, realizzato nel 2010. L’attore britannico ha speso belle parole nei confronti del suo collega definendolo “qualcuno che devi rispettare” e aggiungendo che “gestisce un set molto rilassato”.