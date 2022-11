Ivana Vozi si sarebbe allontanata volontariamente

Si sarebbe allontanata volontariamente Ivana Vozi, la lucerina 21enne, di cui non si hanno notizie dalla notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre a Foggia.

Lo scrive il sito LuceraWeb.

La giovane è madre di un bambino di pochi mesi.

Avvistamenti sono stati segnalati a Foggia e Manfredonia ma finora nessuno di questi si è rivelato attendibile.

Secondo quanto emerge dai numerosi annunci visualizzati sui social, la giovane verserebbe in condizioni psicologiche precarie tali da renderla probabilmente in stato confusionale ed è facilmente riconoscibile per la presenza di vistosi tatuaggi sul braccio e sul petto. La famiglia ha manifestato preoccupazione anche se non sarebbe la prima volta che si registra un comportamento del genere da parte della propria congiunta.