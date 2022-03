Itinerari di viaggio: Parigi

Parigi (fr. Paris) Città capitale della Francia (10.900.952 ab. nel 2018, considerando l’intera agglomerazione urbana). È situata sulle rive della Senna, al centro dell’Île-de-France, e alla confluenza nella Senna della Marna e dell’Oise. Amministrativamente la città era compresa nel dipartimento della Seine fino al 1965, quando, nel quadro del riordinamento dei poteri locali della regione parigina, alla città di P. è stato attribuito lo statuto di dipartimento, diviso in 20 circondari (arrondissements), contrassegnati da un numero romano progressivamente crescente a seconda della distanza dal Palazzo del Louvre.



Tempo di visita: tre giorni

da Travel365

Primo giorno

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Per la vastità di opere contenute, suggeriamo di iniziare la vostra visita al Louvre con un programma già dettagliato, poiché una mezza giornata non basterà per poterle ammirare tutte. Il museo del Louvre lo si riconosce immediatamente per la sua piramide di vetro. E’ aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; il mercoledì e venerdì fino alle 21:45. Il biglietto di ingresso è compreso nel Paris Pass. Senza Paris Pass, il biglietto salta la fila con ingresso orario, acquistato online, ha un costo di €20,00, oppure di €15,00 se acquistato alle casse. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni, per i disabili e per tutti il 14 luglio.



Al termine della visita, rilassiamoci qualche istante passeggiando attraverso i bellissimi Jardin des Tuileries, un parco in stile francese adornato da maestose statue. I giardini sono gratuiti e sono aperti tutti i giorni dalle ore 07:30 alle 19:30; da aprile a maggio, la chiusura è alle 21:00, mentre da giugno ad agosto, alle 23:00. Attraversando tutti i giardini, si giunge a Place de la Concorde, un’elegantissima piazza la cui centro sorge l’obelisco egizio di Luxor. La piazza è gratuita e sempre accessibile.

Photo by Barry Talley on Unsplash

Iniziamo subito la nostra passeggiata sugli Champs Elysées, una delle strade più famose e lussuose al mondo, ricca di negozi importanti (strada gratuita, sempre accessibile).



La passeggiata è lunga in tutto poco più di un paio di chilometri e, al termine, si giunge in Place Charles de Gaulle, dove possiamo ammirare l’imponente Arc de Triomphe, un arco voluto da Napoleone I e che al cui interno ospita la tomba del milite ignoto. E’ aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 22:30, dal 1° aprile al 30 settembre, chiusura posticipata alle 23:00. L’ingresso è incluso nel Paris Pass. Senza Paris Pass, il costo è di €12,00 per gli adulti, gratuito per i minori di 18 anni e per i disabili.



Da qui, prendiamo la linea 6 della metropolitana, che passa ogni due minuti, e ci dirigiamo verso il Trocadero: qui troviamo il Palais de Chaillot, situato sull’omonima collina e che rappresenta la sede, fra gli altri, del Musée de la Marine. Il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, il giovedì chiusura posticipata alle 21:00. L’ingresso è compreso nel Paris Pass, altrimenti il costo è di €8,00, ridotto €6,00.



Proprio di fronte al palazzo, troviamo il simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, che non ha bisogno di spiegazioni. E’ possibile salire sulla Torre, per ammirare il panorama o per cenare al ristorante. E’ possibile nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 09:30 alle 23:45; dal 15 giugno al 1° settembre, dalle ore 09:00 alle ore 00:45. Il costo di ingresso è a partire dagli €16,50 per gli adulti, con ascensore al 2° piano; per i giovani dai 12 ai 24 anni, €8,20 e per i bambini dai 4 agli 11 anni e per i disabili, €4,20.

Photo by Adrien on Unsplash

Secondo giorno

Il secondo giorno lo dedichiamo ad alcuni dei quartieri più caratteristici di Parigi e iniziamo dal quartiere Le Marais. Facciamo prima colazione da Le Voltigeur, un caffè in una stradina poco affollata del quartiere, con colazione completa tipica a partire dagli €6,00 a persona, e poi ci addentriamo nelle stradine di questo quartiere, conosciuto anche come essere il quartiere ebraico. Passeggiando in questa zona della città, arriviamo anche in Place des Vosges, circondata completamente da una serie di palazzi e con al centro un giardino incantevole.



Passeggiando per circa un chilometro, arriviamo poi al Centro Pompidou, un museo in cui è raccolta una delle collezioni di arte moderna più importante al mondo. Il Museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì e il 1° maggio, dalle ore 11:00 alle 21:00. Il biglietto di ingresso è compreso nel Paris Pass, senza Paris Pass, ha un costo di €14,00 e consente la visita della Mostra+Galleria 3.4. Il biglietto ridotto ha un costo di €11,00.

Nelle immediate vicinanze del Centre Pompidou, pranziamo da Le Potager du Marais, un ristorante specilaizzato in cucina francese tipica, con prezzi a partire da €30,00 a persona.



Proseguiamo poi per l’Ile de la Cité, a meno di un chilometro. L’Ile de la Cité è l’isolotto al centro di Parigi e costituisce il cuore della città. Al suo centro, sorgono sia la Conciergerie, ovvero il palazzo reale dei capetingi che oggi è ospita ancora la prigione che fu di Maria Antonietta, che la Chiesa di Notre Dame. Putroppo, a seguito dell’incendio dell’aprile del 2019, la chiesa è visitabile solo dall’esterno.



Al termine della nostra passeggiata, ci dirigiamo verso il Quartiere Latino, passando dinanzi alla Sorbonne, la più antica università di Francia, che osserviamo solo dall’esterno, poiché l’ingresso è consentito solo a studenti muniti di libretto.

Trascorriamo la serata tra il Quartiere Latino e il Boulevard Saint German, area della città ricca di negozi e ristoranti. Il quartiere si chiama così poiché rispecchia le sue antiche origini di quartiere dedicato agli studi: fu il primo quartiere, infatti, ad ospitare un’università.

Terzo giorno

Visitiamo il Museo d’Orsay, allestito in una vecchia stazione ferroviaria e che ospita opere molto importanti, soprattutto della corrente Impressionistica. Il Museo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 09:30 alle 18:00; il giovedì, la chiusura è alle 21:45. Il costo di ingresso è compreso nel Paris Pass, in alternativa, il costo del biglietto è di €14,00 per gli adulti e di €11,00 per gli accompagnatori di un minore di 18 anni; l’ingresso è gratuito per tutti i visitatori la prima domenica di ogni mese, per i minori di 18 anni, per i giovani da 18 a 25 anni residenti in un Paese dell’Unione Europea e per i disabili.

Al termine della nostra visita, proseguiamo per Les Invalides, un vasto complesso architettonico barocco, costruito per assistere gli invalidi ai tempi di Luigi XIV. La struttura e il Museo de l’Armée al suo interno sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 17:00, dal 1° aprile al 30 settembre, la chiusura è posticiata alle ore 18:00. Il Museo resta chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre; l’ingresso è compreso nel Paris Pass, altrimenti il costo è di €12,00 per gli adulti, gratuito per i minori di 18 anni e per i disabili.

Photo by Bastien Nvs on Unsplash

Prendiamo poi la metro 8 fino a Madelaine e proseguiamo con la linea 12, fino a Montmartre. Trascorriamo il pomeriggio in questo quartiere, molto famoso per essere il quartiere degli artisti, caratterizzato da molti pittori che o scelgono come sfondo dei loro dipinti. Con il Paris Pass, poi, prendiamo la funicolare che ci porta sulla collina di Montmrtre e visitiamo la Basilica del Sacro Cuore, accessibile gratuitamente tutti i giorni, fino alle ore 22:30.

Montmartre sarà la località anche della nostra serata anche se, per la cena, scegliamo uno dei simboli della città: il Moulin Rouge.