Itinerari di viaggio: Londra

Londra, capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito, è una città estremamente contemporanea con una storia che risale all’antica Roma. Nel suo centro sorgono l’imponente Palazzo del Parlamento, l’iconica torre dell’orologio nota come Big Ben e l’abbazia di Westminster, dove hanno luogo le incoronazioni dei monarchi britannici. Dall’altra parte del Tamigi, la ruota panoramica London Eye offre la vista spettacolare del distretto culturale del South Bank e dell’intera città.

Tempo di permanenza 3 giorni

da: https://www.viaggiascrittori.com/londra-cosa-vedere-in-3-giorni/

Primo giorno

Un ottimo punto per iniziare la tua scoperta di Londra è il South Bank, distretto compreso tra il Tamigi e la stazione Waterloo, dove si trovano alcuni edifici simbolo della città.

Prima tappa: il Borough Market, uno dei mercati alimentari più grandi di Londra, con un’ampia scelta di street food etnico e prodotti locali.

A poca distanza da Borough Market spuntano dal fiume le iconiche torri del Tower Bridge. Immancabile la foto di rito. Proseguiamo in direzione Westminster lungo il Tamigi fino a raggiungere un altro famoso ponte, il futuristico Millennium Bridge.

Alle spalle del Millennium Bridge si trovano due istituzioni della cultura londinese: lo Shakespeare’s Globe, una moderna ricostruzione del leggendario teatro di Shakespeare (che emozione dev’essere assistere a uno spettacolo dal vivo!), e la galleria Tate Modern. Attraversando il ponte si può invece raggiungere la St. Paul’s Cathedral, la cui cupola svetta al di sopra del fiume.

Visitiamo la Tate Modern, tempio dell’arte moderna con oltre 4 milioni di visitatori l’anno. L’ingresso è gratuito, mentre vedere dal vivo la sua collezione permanente e le esposizioni temporanee non ha prezzo. Dalla cima dell’edificio si ammira un bel panorama di Londra.

Riprendiamo la metro fino alla stazione di Westminster. Siamo nel cuore di Londra: basta alzare la testa per scorgere alcuni monumenti famosissimi. Sto parlando del Big Ben, la torre orologio all’angolo nord-est del Palazzo di Westminster, chiamato anche House of Parliament. Il profilo di questi luoghi immortali si specchia nelle acque del Tamigi.

A poca distanza, tra il ponte di Westminster e l’Hungerford Bridge, c’è il London Eye, la ruota panoramica più alta d’Europa. Fino al 2013 era il punto più alto da cui osservare Londra e anche oggi offre una vista da capogiro.

Proseguiamo alle spalle della House of Parliament verso Westminster Abbey, altro edificio simbolo, dove re e regine inglesi sono stati incoronati e dove sono sepolti i personaggi più celebri della storia britannica, da Elisabetta I a Charles Dickens.

Photo by Craig Holland on Unsplash

Quindi scivoliamo in St. James’s Park, uno dei magnifici Parchi Reali di Londra, e diamo la caccia agli scoiattoli per qualche minuto. È straordinario come, entrando in un parco londinese, ci si senta subito lontani dalla città, i suoni del traffico scompaiono, e tutto intorno ci sono solo prati, alberi e distese d’acqua.

Percorriamo tutto il parco su uno dei lati lunghi fino ad arrivare in vista di Buckingham Palace, residenza ufficiale della monarchia. Per essere un luogo tanto importante e super visitato (al cambio della guardia si lotta per vedere qualcosa), è singolarmente… piccolo.

È ormai il tramonto, i piedi chiedono una tregua: finisce così la prima giornata di esplorazione a Londra.

Secondo giorno

Il secondo giorno a Londra lo dedichiamo alla scoperta di alcuni quartieri e mercati storici, diventati un cult per i visitatori. Non solo: prendiamo il tè delle cinque, una di quelle esperienze da fare a Londra per sentirsi very british.

Photo by Noralí Nayla on Unsplash

La prima tappa è Portobello Road, famosa strada nel quartiere di Notting Hill, un punto di riferimento per gli amanti dei mercati di antiquariato e del cineturismo. Il mercato più famoso e affollato si tiene ogni sabato, ma gli altri giorni della settimana è bello passeggiare tra i negozi dalle insegne colorate e fotografare facciate pastello. Perditi nelle stradine secondarie di Notting Hill, sono una vera delizia.

A Notting Hill Gate riprendiamo la metro e scendiamo alla fermata Liverpool Street della linea Circle. Qui ci aspetta l’Old Spitalfield Market, un altro mercato storico al coperto famoso per gli stand di abbigliamento vintage e di design, ma non manca lo street food. Dicono che qui si possano scovare gli stilisti di punta del futuro.

Da Old Spitalfield Market in pochi passi si è in Brick Lane, strada di Londra famosa per la street art e l’anima multiculturale. Soprattutto in passato, questa zona era conosciuta con il nome di “Bangla Town” per l’alta concentrazione di immigrati del sud-est asiatico. Oggi questa caratteristica ne ha fatto una zona di tendenza, un punto di riferimento per la cucina etnica, soprattutto indiana.

Dopo il tè, una passeggiata digestiva ci vuole. E quale posto di Londra al tramonto è più romantico di Kensington Gardens? Nella tradizione letteraria, questo parco è legato ai libri di Peter Pan: proprio qui è ambientato il primo volume che vede protagonista l’eterno bambino nato dalla penna di James Matthew Barrie. Se hai fortuna, potrebbe capitarti di avvistare qualche fata…

Photo by Paul Schellekens on Unsplash

A ovest, i Kensington Gardens sono collegati al famoso Hyde Park, per cui si può passeggiare a piacimento in entrambi.

Terzo giorno

Il terzo giorno a Londra è un mix di classico e contemporaneo, una corsa contro il tempo per visitare alcune delle attrazioni rimaste.

La mattina inizia a Trafalgar Square, la famosa piazza con la colonna dell’ammiraglio Nelson che poggia su quattro leoni di bronzo. Proprio qui si trova uno dei musei più visitati di Londra, la National Gallery.

Il bellissimo edificio ospita una collezione permanente gratuita, della quale fanno parte alcune delle tele più famose al mondo: la Vergine delle Rocce di Leonardo, i Girasoli di Van Gogh, quadri di Caravaggio, Turner, Constable, Monet, i fiamminghi… Un vero e proprio tempio dell’arte.

Tanti quadri mettono appetito. Ci spostiamo allora in metro verso Camden Town, uno dei quartieri più alternativi e punk di Londra. Una vera e propria giungla di colori, odori e mercatini uno dentro l’altro, in cui street food e antiquariato si fondono come negli altri mercati londinesi.

Dopo pranzo, visitiamo un altro famoso museo di Londra. Oltre che per la sua preziosa collezione, il Museo di Storia Naturale merita una visita soprattutto per la sua architettura: il poderoso atrio di ingresso con la grande scalinata e le finestre istoriate, l’enorme scheletro di balena blu sospeso al soffitto. Si resta senza parole.

L’ultima tappa a Londra prima del ritorno è nel suo cuore pulsante, Regent Street e Piccadilly Circus, che troviamo addobbate a festa con centinaia di Union Jack. Sono luoghi vivissimi nell’immaginario collettivo, visti in tv o al cinema, per questo attraversarli è quasi surreale.

Non farti mancare una visita all’enorme libreria Waterstones di Piccadilly: sei piani e oltre 200.000 volumi ne fanno la libreria più grande d’Europa.