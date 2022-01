Itinerari di viaggio: Edimburgo

Edimburgo è una città del Regno Unito. Seconda città più popolosa della Scozia, della quale è capitale, è anche la settima città più popolosa del Paese, con 464990 abitanti al 2014; ne conta 492680 nell’area dell’omonima autorità locale e 1339380 per l’intera area metropolitana.

Sorge sulla costa orientale della Scozia, sulla riva meridionale del Firth of Forth, a circa 70 km ad est di Glasgow, ed è edificata su sette colli. I punti più alti sono Arthur’s Seat, Castle Rock (dove si trova il celebre castello), Calton Hill, Corstorphine Hill, Braid Hills, Blackford Hill e Craiglockhard Hill. Le parti storiche della città (Old Town e New Town), insieme al castello, sono dal 1995 patrimonio dell’umanità UNESCO.

È la seconda città più visitata del Paese, con circa due milioni di turisti l’anno.

Cosa vedere in città in 3 giorni?

Primo giorno

Iniziamo subito il nostro giro partendo dalla Old Town e dal famoso Castello di Edimburgo. Sotto le mura del castello troverete l’Edinburgh Farmers Market, un delizioso mercato con camioncini di street food. Dirigetevi poi a Grass Market, la piazza famosa dove venivano eseguite le condanne a morte. Un luogo assolutamente da non perdere è il Greyfriars Kirkyard, che per gli amanti di Harry Potter è il famoso cimitero con la tomba di Thomas Ridden. Fuori dal cimitero trovate il monumento di Bobby Greyfriar, il cagnolino simbolo della città.

Photo by Jamie Wheeler on Unsplash

Visto che siete già nell’atmosfera Potteriana, non potete farvi mancare una visita all’Elephant House, il coffee shop dove la Rowling ha scritto il primo romanzo di Harry Potter! E ovviamente passeggiate in Victoria Street, il viale che ha ispirato la famosa Diagon Alley, dove troverete anche negozietti di bacchette magiche e altre souvenir della saga.

Infine vi consigliamo una visita al National Museum Scotland, gratuito e con una bellissima terrazza panoramica sulla città.

Secondo giorno

Oggi si va alla scoperta della New Town: Partite alla scoperta del Dean Village e il Dean Cemetery, il quartiere più bello con il fiume che passa nel mezzo. Stockbridge invece è il quartiere vicino a Dean village con eleganti case a schiera georgiane e vittoriane, anch’esso molto suggestivo. Non fatevi mancare Circus Lane, una piccola stradina bella da fotografare e instagrammare!

Subito dopo dirigetevi verso Princess street, che è la via principale dello shopping di Edimburgo. Durante la vostra passeggiata vi troverete davanti anche lo Scott Monument, il monumento gotico vittoriano all’autore scozzese Sir Walter Scott. Finite la giornata a Calton Hill… un’altra collina che domina tutta la città dall’alto o con una vista mozzafiato, sia con il bel tempo che con la pioggia.

Terzo giorno

Durante questo ultimo giorno ci siamo tenuti diverse opzioni, anche voi potete scegliere se visitare in tranquillità il Castello di Edimburgo o rivedere alcuni luoghi che più vi sono piaciuti.