Itinerari di viaggio: Bruges

Bruges, la capitale delle Fiandre Occidentali, nel nord-ovest del Belgio, si distingue per i canali, le strade ciottolate e gli edifici medievali. Il porto, Zeebrugge, è un importante centro per la pesca e per il commercio europeo. Piazza Burg, in centro città, conserva lo Stadhuis (municipio) del XIV secolo, caratterizzato da un soffitto decorato e scolpito. Nelle vicinanze, la piazza del mercato ospita il Beffroi, un campanile del XIII secolo alto 83 m, con vista panoramica e un carillon di 47 campane.

La visita a Bruges richiede due giorni

Primo giorno

Bruges è una città piena di piazze molto fotogeniche tra le quali spicca la piazza del Mercato (Grote Markt) che si considera la piazza centrale della città. Si trovano in questa piazza anche il tribunale provinciale, il mueso Historium ed il campanile Belfort che domina la piazza.

Photo by Matt Seymour on Unsplash

Vicino alla piazza del Mercato troverete un’altra piazza stupenda, la Piazza Burg, un’altra delle bellezze da vedere a Bruges. Anche in questa piazza si trovano edifici molto belli ed emblematici della città come il comune, il Burgse Vrije e la bella Basilica del Sacro Sangue.

Un po’ lontano dal centro troverete il Begijnhof (Beghinaggio), una zona molto tranquilla dove potrete apprezzare il silenzio anche nei giorni in cui la città è piena di turisti. Nel Beghinaggio di Bruges vivevano le beghine ed ora, in questi edifici, risiedono delle suore. Nel canale che si trova di fronte al beghinaggio vivono i cigni.

Bruges è piena di angoli romantici, ma forse quello che più ci è piaciuto è stato il Ponte di San Bonifacio. Un piccolo ponte nascostro dietro la chiesa di Nostra Signora tra piccole case fiamminghe.

Photo by Elijah G on Unsplash

Il punto più turistico della città che bisogna vedere si o si, è l’angolo chiamato il Molo del Rosario. Se andate all’ora del tramonto o la sera quando già è buio, vedrete quello che noi chiamiamo la magia di Bruges.

Secondo giorno

Anche se le chiese di Bruges non sono cosí spettacolari come quelle di altre città europee, vale la pena visitare la Cattedrale di San Salvatore, la chiesa più antica della città e la Chiesa di Nostra Signora, entrambe si caraterizzano per la loro facciata di mattoni.

L’antico ospedale di Sint Jans (San Giorgio) racchiude più di 800 anni di storia ed è costituito da un complesso di edifici gotici che non si può non vedere a Bruges.

Per finire la nostra visita alla città, un luogo da vedere a Bruges è la zona dove si trovano i mulini a vento. conosciuta come il Parco di Kruisvest, è una zona un po’ lontana dal centro storico, ma ranngiungibile a piedi senza problemi. Il mulino di Sint-Janshuis è il più famoso ed il prato dove si trovano i mulini è il luogo ideale dove distendersi e rilassarsi un po’ dopo aver camminato avanti ed indietro per la città per due giorni.