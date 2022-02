Itinerari di viaggio: Barcellona

Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per l’arte e l’architettura. La basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró espongono opere d’arte dei due famosi artisti moderni. Il museo di storia cittadina MUHBA raccoglie numerosi reperti archeologici di epoca romana.

Tempo di visita tre giorni

Primo giorno

La soluzione migliore è inserire Parc Güell come prima tappa del tuo itinerario. Parc Güell è considerato uno dei parchi urbani più belli al mondo: non a caso è patrimonio dell’umanità UNESCO.

Il secondo colpo al cuore previsto per la giornata di oggi, è il più grande ed immenso capolavoro di Gaudì: la Sagrada Familia.

Photo by Jonas Denil on Unsplash

Tra le cose da vedere a Barcellona c’è sicuramente anche il Montjuïc. Questa zona viene considerata il “polmone verde” di Barcellona. Un promontorio che dai suoi 173 metri di altezza domina la città. Qui potrai assistere a panorami mozzafiato, visitare il castello di Montjuïc e rilassarti nelle aree verdi. Ai piedi del Montjuïc, troverai la fontana magica (costruita per l’Esposizione Universale del 1929): l’ideale per prendere qualche schizzo d’acqua in estate e lasciarsi incantare dai giochi di suoni, luci e colori durante le coreografie.

Secondo giorno

Oggi visiteremo la Pedrera o Casa Milà, ultima opera civile di Gaudì. Si tratta infatti di un edificio residenziale estremamente moderno per il periodo nel quale è stato costruito (1906). La parte più affascinante di quest’edificio è sicuramente quella interna (all’esterno è un edificio che non passa sicuramente inosservato, ma l’interno è tutta un’altra storia).

Photo by Manuel Torres Garcia on Unsplash

Mentre passeggerai lungo Passeig de Gràcia, non potrai non notare Casa Batllò. Non solo per la coda al suo ingresso, ma anche per le finestre tondeggianti.

Prosegui lungo Passeig de Gràcia, fino ad arrivare alla Plaça de Catalunya, considerata il cuore e centro nevralgico della città. Da qui, infatti, parte anche la famosa Rambla di Barcellona. La Rambla è una delle vie più famose ed iconiche della città, dove visitare anche la Boqueria, il mercato più frequentato della città, situato proprio lungo La Rambla.

Photo by Yoav Aziz on Unsplash

Chiudere la giornata con una passeggiata sulla Barceloneta.

Terzo giorno

L’Arco di Trionfo ti da il buongiorno: una volta attraversato camminerai lungo un viale alberato, adornato dalle palme, che hanno sempre quel non so che di affascinante.

Proseguendo lungo quella strada, giungerai al Parco della Cittadella. Un vero e proprio paradiso verde nel bel mezzo della città.

Il pomeriggio, invece, ti consiglio di dedicarlo ad un quartiere intero: il Barri Gòtic. Questa è la parte più antica della città ed è qui che sono nascosti alcuni “segreti” di Barcellona. Chiudere la visita con la Cattedrale di Barcellona.