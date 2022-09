Italiani un popolo di sportivi: il trekking lo sport più praticato in estate

Gli italiani sono un popolo di sportivi, ma spesso non prestano sufficiente attenzione alla salute dei propri muscoli. Il trekking è infatti uno degli sport più praticati in estate, soprattutto da parte di chi preferisce una vacanza attiva e alternativa. Purtroppo, in tanti lo praticano senza prendere le dovute accortezze e finiscono per farsi male, collezionando infortuni. Ecco alcuni consigli per fare trekking in tutta sicurezza, e alcuni dei percorsi migliori in Italia.

Tra gli sport estivi quello più praticato è il trekking

Ogni anno un numero crescente di italiani sceglie di trascorrere le proprie vacanze in montagna, passeggiando tra boschi e distese verdi. Li chiamano “viaggiatori camminatori”, e ad oggi si parla del 39% circa dei vacanzieri estivi della Penisola. Non deve sorprendere, perché ci si trova di fronte ad un’attività ricca di benefici per la salute del corpo e della mente.

Il trekking, inoltre, è uno sport che può essere praticato da persone di ogni età e livello di preparazione fisica, ma è importante seguire alcune regole fondamentali per evitare problemi e infortuni. Quali sono i vantaggi del trekking? Per prima cosa, fa bene al cuore: l’escursionismo riduce il rischio di malattie cardiovascolari fino al 30%. Inoltre, rafforza i muscoli e le ossa, aiuta a ridurre lo stress e l’ansia e dona un senso di benessere.

L’attrezzatura necessaria per fare trekking

Per fare un’escursione bisogna dotarsi di tutte le attrezzature tecniche previste per il trekking: un paio di scarpe specifiche, uno zaino, un GPS, un kit di pronto soccorso, acqua e cibo.

Ci sono dunque delle dotazioni fondamentali per poter passeggiare in sicurezza, specialmente quando si affrontano percorsi particolari come quelli in montagna. Per fortuna, non è un problema reperire queste attrezzature. Oggi online è possibile trovare una vasta scelta di zaini da trekking su Addnature.it, per citare una piattaforma specializzata. Così si avrà la possibilità di scegliere quello più idoneo alle proprie esigenze, dunque con una certa capacità interna in litri, un certo numero di tasche e con altre caratteristiche ideali per viaggiare all’insegna dell’avventura.

Serve inoltre indossare degli abiti specifici, ricordandosi l’importanza di gadget come il già citato GPS, il coltellino multifunzione, il kit per le emergenze, gli occhiali da sole e la borraccia. Meglio prepararsi a dovere, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza.

I percorsi più belli in Italia per chi ama il trekking

In Italia abbiamo la possibilità di trovare una miriade di percorsi perfetti per chi ama il trekking, come ad esempio il famoso sentiero degli dei in Costiera Amalfitana. In questa lista bisogna aggiungere anche il sentiero del germoplasma nel Parco dell’Etna, insieme ad altri percorsi a dir poco affascinanti come il Tratturo Magno, la Greenway del Lago di Como, il Gran Tour del Gran Paradiso, il Selvaggio Blu, il percorso dell’Appia Antica e infine l’Alpe Adria Trail. In conclusione, abbiamo a che fare con molte possibilità, tutte da esplorare se si preferisce un’estate da dedicare al trekking, alle vacanze attive e all’aria aperta.