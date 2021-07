Il ragazzo di Mesagne ce l’ha fatta. È suo l’oro nel taekwondo nella categoria -58 kg. Vito Dell’Aquila, 20 anni, nella finalissima batte in rimonta Mohamed Khalil Jendoubi (16-10), il tunisino che a sorpresa aveva abbattuto in semifinale il numero 1 del ranking mondiale: il coreano Jun Jang. È la prima medaglia d’oro per l’Italia…