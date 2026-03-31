Italia-Bosnia 1-0: Kean porta avanti gli azzurri e accende il sogno Mondiale
L’Italia parte forte nella sfida decisiva contro la Bosnia ed Erzegovina e trova subito il gol che può valere un posto ai Mondiali 2026. Gli azzurri sbloccano la partita grazie a Moise Kean, autore della rete dell’1-0 che accende il sogno qualificazione.
La partita, valida come finale dei playoff per l’accesso alla Coppa del Mondo, si gioca allo stadio Bilino Polje di Zenica e rappresenta un momento decisivo per la nazionale italiana, che non partecipa al Mondiale dal 2014.
Il gol di Kean
L’Italia entra in campo con grande determinazione e già nei primi minuti prova a mettere pressione alla difesa bosniaca. Al 15’ arriva l’episodio che cambia la partita: Moise Kean trova lo spazio giusto in area e segna il gol dell’1-0 per gli azzurri.
La rete dà fiducia alla squadra guidata da Gennaro Gattuso, che sa quanto sia importante partire in vantaggio in una gara secca come questa. La Bosnia prova a reagire subito, ma l’Italia resta compatta e continua a spingere alla ricerca del raddoppio.
Una partita che vale un Mondiale
Questa sfida rappresenta l’ultimo ostacolo per l’Italia prima del ritorno alla Coppa del Mondo. Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff, gli azzurri sono arrivati a questa finale con un solo obiettivo: vincere e qualificarsi.
La pressione è altissima, perché la nazionale italiana rischia di mancare il terzo Mondiale consecutivo. Proprio per questo il gol di Kean può diventare uno dei momenti più importanti della stagione azzurra.
L’Italia sogna il ritorno
Con il vantaggio ottenuto grazie al suo attaccante, l’Italia continua a lottare per tornare sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. I tifosi sperano che questo gol sia solo l’inizio di una serata storica e che gli azzurri possano finalmente tornare ai Mondiali dopo dodici anni di attesa.