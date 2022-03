Se non riesci a segnare in 90’ con la Macedonia meriti di uscire. E l’Italia non ci sarà anche nell’edizione 2022 dei Mondiali, in una generazione che ha fallito due competizioni internazionali consecutive.

Un gol di Trajkovski al 93’ spegne il sogno Qatar degli azzurri e di una nazione che non parteciperà ad un Mondiale di Calcio per oltre un decennio.