Istituto Croce Manfredonia: accertamento positività scuola dell’infanzia

In seguito a comunicazione ricevuta relativa all’accertamento di un caso di Sars-Cov2-positivo

in una sezione della scuola dell’infanzia, si è provveduto ad inviare al Dipartimento di Prevenzione

della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, gli elenchi degli alunni frequentanti e dei relativi

docenti, al fine di poter consentire l’avvio della ricerca dei contatti e della anamnesi

epidemiologica e di predisporre il corretto percorso diagnostico/terapeutico.



Contestualmente, in via cautelativa ed urgente, si effettua sanificazione straordinaria dei locali

scolastici interessati, come previsto dal Rapporto IIS Covid-19 n.58/2020 Rev.

Le attività didattiche proseguiranno in Didattica Digitale Integrata.

Si ricorda che in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP (Dipartimento di

Prevenzione) della ASL: