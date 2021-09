“Istituire consulta delle periferie”

Molteplici ed interessanti gli spunti emersi da un incontro organizzato nel quartiere Monticchio dalla candidata di CON Manfredonia, Raffaella Simonetti, a cui ha preso parte il candidato sindaco Maria Teresa Valente.

“Molte volte le periferie sono state relegate ai margini dell’azione urbanistica. Oggi, esse vogliono ritrovarsi ad agire entro un modello di governo della città per contribuire alla sua realizzazione. Le periferie possono concorrere alla definizione operativa di un nuovo progetto comunitario, offrendosi come prezioso laboratorio”, ha spiegato ai numerosi presenti la Simonetti, lanciando l’idea di istituire una Consulta delle Periferie.

“Una Consulta per riavvicinare alle istituzioni i cittadini delle periferie da nord a sud della città, ma anche della Montagna, di Siponto, della Riviera Sud e di Borgo Mezzanone è per me una proposta interessante e importante che andremo ad inserire nel programma che consegneremo al Comune”, ha dichiarato con entusiasmo il candidato sindaco Valente, recependo così le istanze di una grossa fetta della popolazione che spesso si vede relegata ai margini della comunità.

Altro tema affrontato è stato quello delle politiche sociali le cui dinamiche si avvertono in maniera importante soprattutto nelle periferie. A tal proposito il candidato Valente ha sottolineato la necessità di un rafforzamento dei Servizi Sociali del Comune ed una maggiore collaborazione tra istituzioni, parrocchie, associazioni ed altri enti socio-assistenziali, affinché nessuno resti solo.

