Isole Tremiti. Gatta presenta emendamento per ripristino collegamenti marittimi. E sul Carnevale…

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.



“Ripristinare il servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Manfredonia-Isole Tremiti, assicurando la continuità territoriale tra la Regione e l’Arcipelago: è per questo che ho proposto un emendamento al bilancio con una previsione di 500 mila euro per l’attivazione stagionale. Il testo è stato sottoscritto e condiviso dal collega Campo, che ringrazio, e punta a garantire anche le fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Gargano.

Mi auguro che l’emendamento venga approvato dal Consiglio regionale, ma non è l’unica proposta che ho fatto per il territorio foggiano in questo bilancio. Tra gli altri, per esempio, c’è quello per il Carnevale di Manfredonia.

Nel testo originario sono stanziati 300 mila per gli eventi a Manfredonia, Massafra e Putignano: con il mio emendamento, chiediamo che la ripartizione tra i tre Comuni avvenga in proporzione al numero degli abitanti. Il che si tradurrebbe, nel caso specifico, in un maggior stanziamento per la nostra Città sulla base di un criterio oggettivo e di buonsenso".