Irregolarità nella cessione delle quote, 4 punti di penalizzazione per il Foggia

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per la sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione;

– per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione;

– per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021”.