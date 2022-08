Iraldo Collicelli: “Basiti da articoli che non fanno bene al Manfredonia Calcio”

Nelle ultime ore apprendiamo di un comunicato dal titolo: “Campa cavallo che l’erba resta”, che ci ha lasciato al quanto basiti in quanto, come confermato dal sottoscritto nella conferenza stampa della scorsa settimana, stiamo facendo tutto il possibile per ristabilire l’utilizzo del campo per l’inizio di campionato ed è certo che questi articoli non fanno bene al Manfredonia Calcio ma soprattutto alla città, innescando inevitabili allarmismi tra tifosi e supporters.

Lo trovo piuttosto un insulto a chi sta lavorando – con moltissime difficoltà – quotidianamente per sbloccare una miriade di questioni tecnico amministrative presentatesi. Ma voglio porvi una semplice domanda: a chi nuoce maggiormante il fermo dei lavori? A chi potrebbe già gestire la struttura, provando a recuperare le spese affrontate, alla squadra che potrebbe allenarsi a casa propria, o ai tanti leoni da tastiera?

Iraldo Collicelli – Presidente Manfredonia Miramare