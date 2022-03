‘Io sono Partita Iva’ omaggia il Carnevale: “Anche le maschere veneziane hanno lottato contro la guerra”

Scriviamo questa riflessione sul significato del Carnevale pienamente consapevoli della drammaticità e della storicità degli eventi che stanno segnando l’est Europa e il mondo intero.

In Germania, più precisamente a Colonia, uno dei giorni più attesi del carnevale è il “lunedì delle rose”, ovvero il giorno con la parata dei carri. Quest’anno, lungi dall’essere annullate, le festività collegate al Carnevale sono state “utilizzate” per protestare contro l’invasione dell’esercito russo in Ucraina. Risultato: 150mila persone per le strade di Colonia in segno di solidarietà al popolo ucraino.

Passando al nostro Paese, a Venezia le maschere tradizionali veneziane (e non) hanno “lottato” contro la guerra.

Questi sono SOLO due casi eclatanti di tante manifestazioni che si sono tenute in Italia e in tutto il mondo. Manfredonia avrebbe potuto (e avrebbe dovuto!) far sentire la propria voce e il proprio amore per la vita, ma non ci è stato concesso.

TUTTI faremmo bene a ricordare SEMPRE che per ottenere risultati positivi bisogna avere il coraggio di investire e di mettersi… in gioco.